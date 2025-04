Fluxo alterado por conta de obra fica definitivo na av. Dr. Odil

Quem passa diariamente pela avenida Dr. Odil de Campos Saes e pelas ruas Cica, Suíça e Pitangueiras e acessa a rua Messina, já se deu conta de que houve alteração no fluxo de trânsito no entorno da praça Comendador Alberto Bonfiglioli. Essa alteração, que foi feita inicialmente por conta de uma obra e, após o término, seria revertida, acabou sendo implantada em definitivo, a fim de melhorar o fluxo no local.

Segundo a Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), diante da necessidade de intervenções no local, foi realizado um desvio temporário no trânsito da região. Como a circulação gerada por esse desvio se aproximava de um projeto que já vinha sendo estudado pela Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), foi possível testar, na prática, a nova proposta de circulação e promover adequações nos tempos semafóricos.

Com os resultados positivos observados — principalmente em relação à fluidez e segurança no trânsito local — a prefeitura decidiu aproveitar o final da obra para implantar o projeto que já estava em curso na UGMT. Sendo assim, a mudança no sentido da av. Dr. Odil Campos Saes no cruzamento com a rua das Pitangueiras tem como objetivo ampliar a segurança e melhorar a fluidez do tráfego na região, reduzindo os conflitos veiculares e o tempo de espera nos semáforos.