Loja de conveniência é mais uma vez alvo de bandidos em Jundiaí

Uma loja de conveniência na rua Doutor Eloy Chaves, na Ponte São João, em Jundiaí, foi mais uma vez furtada, nesta semana, algo que ocorre com frequência - a loja também já sofreu muitos assaltos. Desta vez, um suspeito do crime foi preso menos de um minuto após sair do local.

Guardas municipais faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um homem carregando uma mochila. Ele foi abordado e, na mochila, havia alguns produtos que ele, de imediato, confessou que havia furtado da loja da esquina.

Os GMs o conduziram ao Plantão Policial, onde também esteve a representante do estabelecimento, que reconheceu os produtos.