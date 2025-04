Prefeitura entrega matrículas a 258 famílias do Novo Horizonte

A noite desta terça-feira (8) foi marcada por emoção e conquistas no Jardim Novo Horizonte. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fumas (Fundação Municipal de Ação Social), fez a entrega de 258 matrículas de regularização fundiária de interesse social para famílias da Fase 3 do bairro. O documento representa mais do que a posse legal do terreno: é a realização de um sonho, a conquista da segurança jurídica e a valorização da história de vida de milhares de moradores.

A regularização fundiária do Jardim Novo Horizonte é uma das maiores já realizadas no município. Formado a partir da ocupação da antiga linha férrea da Fepasa, nos anos 1980, o bairro abriga mais de 6 mil famílias e possui cerca de 2,5 mil lotes irregulares. Para organizar o processo, a área foi dividida em nove fases. Com a entrega desta terça, três fases já foram concluídas, totalizando 808 matrículas entregues – o equivalente a 34% do total do bairro.

Durante a cerimônia, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do trabalho contínuo para garantir dignidade às famílias. “Regularizar um bairro é escrever um novo capítulo na história das pessoas que construíram sua vida ali. Cada matrícula entregue é a prova do compromisso da nossa gestão com a justiça social e o respeito à trajetória de cada família. Hoje é um dia de celebração para todos nós.”