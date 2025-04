Casamento comunitário já tem data confirmada

Aqueles casais que querem oficializar a união ou, então, dar um novo passo no relacionamento podem aproveitar o Casamento Comunitário 2025 para realizar o matrimônio. A data para 2025 já está definida: a cerimônia será no dia 31 de maio no Cartório de Registro Civil, seguido de uma recepção no Espaço Eternize.

As inscrições dos casais interessados começam nesta quarta-feira (9) e seguem até o dia 9 de maio – ou então até que as vagas sejam preenchidas. Os interessados precisam se dirigir até o CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) das 8h às 16h30, dependendo de sua residência.

O CRAS Parque das Hortênsias está localizado na Rua Miguel dos Santos, 324, no Parque das Hortênsias. O telefone é (11) 4593-1391. Já o CRAS Monte Serrat está na Rua Giambattista Gallo, 80 - Parque Amarylis. O contato é (11) 4591-3796.