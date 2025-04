Jarinu comemora aniversário da cidade com dois dias de atrações

No dia 11 de abril, sexta, João Moreno e Mariano cantam seus sucessos abrindo o Palco Principal, às 20h. Logo após, às 22h, tem Renata Cruz, a cantora revelação no sertanejo.

Para comemorar os 76 anos, a Prefeitura de Jarinu preparou uma programação especial no aniversário da cidade, com dois dias de shows, atrações culturais e desfile comemorativo.

Já no sábado, dia 12, a programação do palco principal começa às 9h, com zumba, seguida da apresentação da Cia de Dança Thiara Bueno às 10h. Às 11h tem apresentação de Balé e Jazz dos alunos do CEC. Próximo ao Coreto, das 10h às 12h, tem a ação Criança na Praça, com bincadeiras de rua promovidas pela Primeiríssima Infância.

Ainda no sábado, no período da tarde, as atrações retornam ao lado do Coreto, às 16h, com o Grupo de Capoeira Força e Honra; o Grupo Teatral Brasil em Cena se apresenta a partir das 17h30. Já no palco principal, às 18h tem a tradição italiana com o Grupo Folklorístico Stella Bianca. Às 19h, uma pausa nas atrações para a missa na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Na noite do sábado, no palco principal, tem o show de Rick & Renner, às 20h. Para encerrar a noite, às 22h, tem a Banda Redfox, com clássicos do country music.