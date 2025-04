Deslizamento preocupa pais em escola afetada por barranco

Um deslizamento de terra próximo a Escola Estadual Eugênia Ferrarezi Nunes no distrito do Jacaré em Cabreúva tem gerado apreensão entre pais e responsáveis, principalmente no períoso de chuvas. Parte do barranco cedeu e atingiu uma área da unidade escolar, o que levanta preocupações quanto à segurança das crianças.

"Os pais estão com medo de mandar seus filhos para a escola", disse uma mãe, que preferiu não se identificar.

Em nota, a Prefeitura informou que está ciente da situação e que uma vistoria já foi realizada pela Defesa Civil Municipal em conjunto com técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), do Estado. Segundo os especialistas, trata-se de uma cabeceira de linha de drenagem, e não há risco iminente à estrutura da escola.

Ainda de acordo com a Prefeitura, está sendo elaborado um projeto emergencial de contenção no local, enquanto a Defesa Civil segue monitorando a área diariamente. As aulas continuam normalmente.