Com jundiaiense em quadra, Brasil estreia na Billie Jean King Cup

A partir desta quinta-feira (10), o Brasil disputa os qualifiers da Billie Jean King Cup 2025, na República Tcheca, a principal competição entre países do tênis feminino. A tenista jundiaiense Ana Candiotto, de 20 anos, atual 375ª no ranking mundial, será uma das representantes da seleção brasileira nas partidas contra a República Tcheca e Espanha. A atleta de Jundiaí estará ao lado das tenistas Bia Haddad, Luisa Stefani, Laura Pigossi e Luiza Fullana na “Amarelinha”.

O Brasil está no Grupo B, ao lado das seleções citadas acima. As partidas acontecem em quadra dura indoor em Ostrava, e a disputa vale vaga para a fase final da competição, em Shenzhen, na China. Em cada duelo, serão disputados três jogos: dois de simples e um de duplas. Apenas o país vencedor de cada grupo avança à fase final e segue na luta pelo título, enquanto os demais vão para os playoffs e só terão nova chance de conquistar a Billie Jean King Cup em 2026.

O Brasil estreia contra a República Tcheca na amanhã (10), a partir das 10h. No mesmo horário, mas na sexta-feira (11), será a vez das comandadas do técnico Luiz Peniza encararem a Espanha. Depois, no sábado (12), as equipes europeias se enfrentam para fechar o grupo.

Beatriz Haddad Maia é o principal nome entre as convocadas. Além dela, Laura Pigossi e Luisa Stefani também são nomes estabelecidos que, mais uma vez, representarão o país. As jovens Luiza Fullana e Ana Candiotto, que em 2024 ganharam seus primeiros títulos profissionais de simples, completam a equipe.

O Brasil nunca foi campeão da competição por países. As melhores campanhas aconteceram em 1965 e 1982, anos em que a equipe chegou até as quartas de final.

Os jogos do Brasil têm transmissão do canal ESPN e do streaming Disney+. Confira a programação do Grupo B, de acordo com o horário de Brasília:

QUINTA-FEIRA (10):

10h: Brasil X República Tcheca

SEXTA-FEIRA (11):

10h: Brasil X Espanha

SÁBADO (12):

10h: República Tcheca X Espanha