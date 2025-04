Atendendo à demanda, PMJ abre inscrição para subvenções agrícolas

Para atender ao pedido dos agricultores, a Prefeitura de Jundiaí lançou o programa “Unifica Rural Jundiaí”, que reúne os períodos de inscrições dos programas de subvenções econômicas da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT). A novidade faz parte das entregas dos 100 dias de governo do Prefeito Gustavo Martinelli e unifica os prazos da Subvenção do Seguro Agrícola, do Apoio ao Cultivo Protegido, dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e do Programa Municipal de Apoio o Agronegócio de Jundiaí (PROAJ).

As inscrições dos interessados são integralmente presenciais e devem ser feitas até o dia 30 de maio na UGAAT, que fica no 5º andar – ala Norte do Paço Municipal, na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico, e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

“A unificação do período de inscrição destes editais é o cumprimento de uma demanda dos agricultores e que traz otimização para todo o processo. Além de facilitar a emissão das documentações comuns a todos os editais, a novidade também reduz a necessidade de idas ao Paço Municipal. Por se tratar de uma inscrição presencial, antes, o interessado que se inscrevesse nas quatro modalidades precisava vir à UGAAT por oito vezes, já que cada edital exigia a entrega da documentação e, posteriormente, a assinatura do contemplado. A partir de agora, serão necessárias somente duas visitas, uma para entrega e outra para assinatura”, comenta o diretor do Departamento de Agronegócio da UGAAT, Sérgio Pompermaier.