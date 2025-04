Bazar do HSV cancela edição de abril por falta de doações

Tradicional em Jundiaí, o Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) não será realizado no mês de abril. O triste motivo é a baixa arrecadação de doações. “A colaboração da população é o que mantém o evento. Quanto mais doações, melhor, para proporcionarmos um bazar atrativo aos visitantes. É por uma boa causa, já que todo o dinheiro arrecadado com as vendas é revertido para benefício dos pacientes e da instituição”, explica a supervisora de projetos sociais do HSV, Viviane Rasera.

Localizado na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, n° 350, no Centro de Jundiaí, o Bazar do HSV aceita doações de roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, artigos de decoração, roupas de cama, mesa e banho, acessórios, brinquedos, eletrodomésticos, tapetes, utensílios domésticos, entre outros itens em bom estado. Os interessados em colaborar podem entregar as doações toda quarta-feira, das 14h às 16h.

A realização do Bazar de Dia das Mães, previsto para o mês de maio, depende da solidariedade da população e das doações arrecadadas em abril. “Esse é um convite para que cada peça de roupa, sapato, brinquedo ou utensílio doméstico sem uso, esquecido no armário, ganhe um novo lar. Os visitantes que colaboram com o Bazar são parte indispensável nesse evento solidário que tanto faz a diferença na vida da comunidade”, afirma Viviane.