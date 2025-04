Educação de Itatiba abre inscrições para aulas de teatro e rádio

Já a oficina cênica intitulada Projeto Teatro Arte Vida, tem duas turmas. Para alunos a partir do 5º ano, é de quarta-feira, das 9h30 às 11h. Para alunos a partir do 6º ano, é de quinta-feira, das 14h às 15h30. Ambas são realizadas no Caec, que fica no Polo Oeste, à rua Carlos Busca - 80, no bairro Alto de Fátima (antigo Clube da Saudade). Os alunos têm a oportunidade de apresentar uma peça no Teatro Ralino Zambotto anualmente, além de apresentações de esquetes em escolas municipais.