Fundo Social recebe doações de 600 cestas do governo estadual

Em um gesto de solidariedade e parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e o Governo do Estado de São Paulo, o município recebeu, por meio do Fundo Social de Solidariedade (Funss), 600 cestas básicas doadas pelo Fundo Social de São Paulo (Fussp). A entrega foi recebida pela presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, que agradeceu a colaboração do estado na melhoria da qualidade de vida das famílias jundiaienses em situação de vulnerabilidade social.

A doação foi resultado de uma série de encontros realizados com a primeira-dama do estado, Cristiane Freitas, na capital paulista, onde Ellen Camila solicitou o envio dos alimentos para fortalecer o estoque do Fundo Social de Jundiaí. “Essas cestas básicas são essenciais para continuarmos com o nosso trabalho de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. A parceria com o Governo do Estado é fundamental para garantir o atendimento a mais pessoas que necessitam de apoio emergencial”, afirmou Ellen Camila Martinelli.

Além das cestas básicas, a articulação entre as primeiras-damas de Jundiaí e do Estado de São Paulo tem trazido outros benefícios para a cidade. A presidente do Funss ressaltou a importância dessa proximidade entre os governos para garantir que Jundiaí tenha acesso aos itens mais necessários para o atendimento à população, como cobertores e mantas, que serão distribuídos para enfrentar o inverno com mais dignidade.