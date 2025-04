Semana Santa: Jundiaí oferece treinamento para venda de pescados

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) promoveu um treinamento sobre boas práticas e manipulação de pescados. Destinado aos permissionários que atuam com a venda desses produtos nas feiras livres e varejões municipais, além das bancas do Pesca Econômica, o encontro realizado no Paço Municipal teve como objetivo aprimorar a qualidade do serviço e do produto, em vista da chegada da Semana Santa, período em que o consumo de pescados aumenta.

“Esta é mais uma iniciativa da Prefeitura com foco na melhoria da qualidade das nossas feiras livres e varejões municipais. Com a chegada da Semana Santa, buscamos mais esta aproximação entre o Poder Público e os permissionários e seus funcionários, tudo isso também por meio da presença da fiscalização in loco”, comentou o diretor do Departamento de Abastecimento da Ugaat, Ezequiel Melo.

O agente de fiscalização Milton Miramisawa fez uma apresentação aos presentes baseada nas diretrizes da Lei Municipal 2.367/1979 (Lei das Feiras). Entre os temas abordados, estiveram o armazenamento e conservação dos pescados, o uso de uniformes, a exposição adequada dos preços dos produtos, a higienização do local de manipulação e as normas para armazenagem.