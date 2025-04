Cultura abre vagas para oficinas no Vista Alegre e Fernandes

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) da Prefeitura abriu na tarde desta segunda-feira (07) as inscrições para o seu programa de oficinas culturais gratuitas na Pracinha da Cultura do Vista Alegre e no bairro dos Fernandes. No total, estão abertas 760 vagas em cerca de 40 turmas, distribuídas em ambos os espaços.

O preenchimento das vagas é por ordem de chegada limitado, e os inscritos contemplados iniciam as aulas já na próxima segunda-feira (14) – com exceção de algumas das modalidades, cujo início está previsto para maio. Os usuários do programa que já estavam matriculados nas oficinas e demonstraram interesse pela permanência já iniciam as atividades nesta semana.

Para as oficinas na Pracinha da Cultura, estão abertas 535 vagas em turmas de cerca de 20 diferentes modalidades, como Artesanato, Ballet, Canto, Hip Hop, Jazz, Malabares, Funcional, Samba de Gafieira, Skate, Teatro e Teatro em inglês, Tik Tok e muitas mais. Para se inscrever, clique aqui.