Trabalho voluntário: transformando vidas

Cada vez mais, o trabalho voluntário tem se consolidado como uma força transformadora, mobilizando pessoas de diferentes origens em prol de causas sociais. A motivação de atuar sem remuneração para melhorar o mundo tem levado muitos a transformar espaços e pessoas, encontrando um novo sentido para suas próprias vidas.

No Brasil, essa cultura ainda está em estágio inicial, mas já é possível notar um crescimento significativo.

Os principais trabalhos se desenvolvem no apoio a populações em situações de risco ou de extrema pobreza, na área do meio ambiente e no cuidado com os animais.

É importante pontuar que o voluntariado não se confunde com outras formas de contribuição, como as doações financeiras. Não se trata de oferecer recursos para que terceiros executem determinadas ações, mas sim do engajamento pessoal direto em atividades que beneficiam uma coletividade. Essa gratuidade não implica em falta de compromisso; muito pelo contrário, exige dedicação e responsabilidade.

O avanço do voluntariado no Brasil pode ser atribuído a dois fatores principais. Primeiramente, há uma crescente consciência de que todos os segmentos sociais devem compartilhar a responsabilidade da construção do futuro do país. O combate à exclusão e desigualdade social, a melhoria do ambiente urbano, a mudança do entorno onde vivemos não são tarefas exclusivas do poder público, mas de toda a sociedade.

Esse engajamento reflete a compreensão de que, para alcançar uma sociedade melhor, é necessário participar ativamente de sua construção.

Em segundo lugar, o aumento da expectativa de vida tem levado muitos profissionais aposentados a buscarem novas formas de participação. Essas pessoas, com uma vasta experiência e conhecimento, encontram na atividade voluntária uma maneira de continuar impactando positivamente a sociedade.

Em visita ao Museu de História Natural de São Francisco, constatei que a maioria das atividades do museu é feita por voluntários. Geralmente professores aposentados da Universidade limpam os animais expostos e atendem visitantes. Interessante é que o museu não consegue atender a demanda dos que querem se voluntariar.

A ação voluntária, além da melhoria do mundo a partir do local em que se vive, também traz um grande benefício ao voluntário. Os relatos de pessoas que passaram por essa experiência são admiráveis.

Em suma, o voluntariado é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo que promove melhorias na comunidade, proporciona ao voluntário crescimento pessoal e uma nova perspectiva sobre o mundo. Ao nos empenharmos em transformar a realidade ao nosso redor, criamos oportunidades de impactar muitas vidas, especialmente a nossa própria.



Francisco Carbonari é ex-secretário de educação de Jundiaí (fjcarbonari@gmail.com)