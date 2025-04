Lula visita centro logístico e acompanha anúncio de investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Cajamar nesta segunda-feira (7) para acompanhar o anúncio de investimentos do Mercado Livre no Brasil para este ano. A empresa deve fazer um aporte de R$ 34 bilhões em suas operações brasileiras e gerar 14 mil empregos. Os dados foram passados pelo vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

A visita do presidente ao Centro de Logística do Mercado Livre foi acompanhada pelos ministros Márcio França, do Empreendedorismo, Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho.