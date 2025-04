Inscrições do vestibular das Fatecs estão abertas

Nesta segunda-feira (7), o Centro Paula Souza (CPS) abriu as inscrições do vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2025, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50. A prova será aplicada no dia 29 de junho. O processo seletivo oferece 12.550 vagas para cursos superiores de tecnologia presenciais e a distância, gratuitos, distribuídas pelas 82 unidades do estado de São Paulo.

Para concorrer a uma das vagas do vestibular das Fatecs, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

Somadas às 12.550 vagas do vestibular, as Fatecs oferecem outras 7.470 aos candidatos do Provão Paulista, totalizando 20.020 vagas para o segundo semestre de 2025. As informações sobre cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo.