Evento vai debater os impactos da Reforma Tributária

A PROEMPI e o Secovi-SP promovem uma palestra gratuita sobre os Impactos da Reforma Tributária no Setor Imobiliário, dia 8 de abril, a partir das 18h30, no auditório da AEJ (Associação dos Engenheiros de Jundiaí).

O encontro vai abordar como as mudanças na carga tributária sobre as operações com bens imóveis impactarão investidores, incorporadoras, construtoras e os preços dos imóveis.

"Vamos conhecer os desafios e as oportunidades para quem deseja se antecipar e aproveitar as novas regras a seu favor", comentou o presidente da PROEMPI, Fernando Sampaio Rodrigues.