Prefeitura de Jundiaí lança painel com dados de censo demográfico

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Escritório de Avaliação das Políticas Públicas da Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF), disponibilizou um painel com mapas interativos e dados do Censo Demográfico de 2022 na plataforma digital do Observatório Jundiaí. A iniciativa tem como objetivo qualificar ainda mais a gestão pública com base em dados e ampliar o acesso da população às informações do município.

O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou que uma gestão pública eficiente se faz com planejamento — e planejamento exige dados de qualidade. “O Painel do Censo é uma ferramenta estratégica que reforça nosso compromisso com uma gestão baseada em evidências, que escuta, compreende e responde às necessidades reais da população de Jundiaí”, acrescentou.

Durante a apresentação da nova ferramenta, o vice-prefeito Ricardo Benassi destacou a importância do painel para a construção de políticas públicas mais assertivas. “Ter acesso a dados precisos e atualizados sobre a nossa população é essencial para a elaboração de políticas públicas que realmente atendam às necessidades do município”, afirmou.