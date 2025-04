Concerto: Quinteto de Metais faz apresentação em EMEB em Jundiaí

A Milena Nunes, de nove anos, entendeu bem a lição. “O animal mais fácil de descobrir foi mesmo o cuco. E falar de pássaros tem tudo a ver com natureza, pois se os climas no mundo mudarem, um pássaro que faz ninho num lugar, ele passa a ter que ir a outro ponto se as temperaturas subirem ou baixarem”, comentou a estudante do 4º ano.

À procura do canto correspondente ao cuco, as crianças embarcaram numa verdadeira viagem pelo mundo dos instrumentos dos metais – trompete, tuba, trombone e trompa -, passando pelas adivinhações por outros animais da obra, como a galinha, o cisne, a tartaruga, o elefante e o burro, até o desfecho com a adivinhação do tão aguardado pássaro.

A semana dos estudantes da Emeb Marly de Marco Mendes Pereira, no Fazenda Grande, começou misturando muita música e uma mensagem sobre a importância da preservação da natureza. Com a presença do Quinteto de Metais da Academia Jovens Músicos na quadra da escola, os estudantes começaram esta segunda-feira (7) com um concerto interativo sobre a peça “Carnaval dos Animais”, obra do francês Camille Saint-Saëns, composta por movimentos para diversos tipos de animais.

Já o Raicony Nascimento, do 3º ano, prestou bastante atenção nos instrumentos e na mensagem da apresentação. “Eu aprendi a tocar violão porque meu irmão mais velho também toca. Por isso, gostei de aprender sobre mais estes instrumentos e fiquei atento para perceber as músicas do cuco, do canguru e do burro. Sempre devemos pensar em não poluir as florestas, pois isso impacta a vida dos animais”, detalhou o aluno de oito anos.

Além do concerto, os estudantes também receberam um encarte do programa para pintura. Os “Concertos pela Natureza” são uma iniciativa da Academia Jovens Músicos, com patrocínios vinculados a editais do Programa de Ação Cultural (ProAC) e da Lei Rouanet, respectivamente, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura – Governo Federal.