Educação de Itupeva inicia entrega de uniformes nesta segunda

A Secretaria de Educação vai iniciar a entrega dos uniformes escolares aos alunos a partir desta segunda-feira (7), com uma novidade: neste ano, a entrega será centralizada no HTPC, que fica na rua Vicente Tartalha, 75, com horário estendido até 20h.

“Dessa forma, vamos conseguir não só deixar a entrega mais organizada, como também atender até as oito da noite, o que vai ajudar muito os pais que têm dificuldade de ir à escola no horário de aulas”, explica a secretária da pasta, Monica Oliveira da Silva.

A organização de entrega dos uniformes seguirá um cronograma por unidade escolar e os alunos receberão um voucher para que possa ser efetuada a retirada. A apresentação do voucher será obrigatória para receber o uniforme.