Inscrições para Concurso Moda Inclusiva vão até 30 de maio

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade de Pessoa com Deficiência, apoia o Concurso Moda Inclusiva 2024/2025, promovido anualmente pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com o objetivo de transformar o mercado da moda em um ambiente mais acessível e inovador, o concurso incentiva a criação de peças de vestuário adaptadas às necessidades de pessoas com deficiência.

Categorias e Participação

O concurso está aberto para estudantes e profissionais de moda e design, que devem comprovar experiência por meio de portfólio ou documentação acadêmica. Os participantes poderão inscrever seus projetos em quatro categorias:

Esporte

Infantil

Social Masculino

Social Feminino

Inscrições e Cronograma

As inscrições estão abertas até 30 de maio, às 23h59, e devem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/yaxbyjkj. Os finalistas serão divulgados no dia 30 de junho no site oficial (www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br), e a grande final, com desfile e premiação, acontecerá em 8 de agosto.