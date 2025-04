Jarinu começa a aplicar a vacina contra a gripe nesta segunda

A vacina contra Influenza estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Jarinu a partir desta segunda-feira, 7 de abril, para o público-alvo da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação.

A aplicação da vacina contra a gripe é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30 no Ambulatório Central, UBS Campo Largo e UBS Primavera. Já nas UBS com horário extendido, a vacinação é das 7h30 às 11h e das 13h às 18h na Trieste e das 8h às 11h30 e 13h às 18h no Maracanã. Já na Unidade Mista de Saúde, a sala de vacinas funciona das 8h30 às 18h.

A vacina apliacada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. A vacina contra a gripe é capaz de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza.