FUNSS abre inscrições para seis cursos gratuitos

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) abre na próxima quinta-feira, dia 10, a partir das 12h, as inscrições para seis cursos gratuitos: Geleias Artesanais, Brigadeiro Gourmet, Técnicas de Processos Criativos em Moda, Instalação e Manutenção de Redes Wi-Fi, Fundamentos de Instalações Elétricas Residenciais – todos em parceria com o Sebrae – e Programador de Produção, em parceria com o Senai.

Todos os cursos terão início em maio. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos completos, com exceção do curso de Programador de Produção, que exige idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. As aulas acontecerão no Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú.

A pré-inscrição será feita por meio de formulário Google Forms e representa apenas a intenção de participação, não garantindo a vaga. A seleção e formação das turmas será feita com base na ordem de envio das informações, considerando hora, minuto e segundo.