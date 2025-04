Moderada: Jundiaí terá elevação de temperatura nesta semana

Desde sexta-feira (4), Jundiaí teve queda nas temperaturas com a vinda de uma frente fria. Temperaturas mínimas ficaram por volta dos 16°C a 22°C, primeira queda significativa do ano depois do calor prolongado na cidade. Nesta semana, porém, as temperaturas devem se elevar um pouco, mas ficarão moderadas, ou seja, o calorão veranil realmente ainda não tem previsão de volta.

Para hoje (7), os termômetros chegarão aos 25°C ao longo do dia e não chove. Já amanhã (8), a tendência segue a mesma, com o dia começando mais gelado - são previstos apenas 13°C - e esquentando, com máxima chegando a 27°C. Na quarta-feira (9) já haverá possibilidade de pancadas de chuva isoladas, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. Quinta (10) ainda terá possibilidade de chuva e termômetros entre 17°C e 27°C. Na sexta (11), o tempo deve ficar nublado, pode garoar e a temperatura vai cair um pouco, ficará entre 16°C e 25°C.

Segundo o Climatempo, o ar frio polar intenso se afasta do Brasil nos próximos dias, o que vai permitir a elevação rápida das temperaturas, especialmente no Sul e no Sudeste, que foram as regiões que mais sentiram o efeito da passagem da primeira massa de ar frio com características de outono. As madrugadas ainda serão amenas ou até um pouco frias em áreas do Sul e Sudeste do Brasil neste início de semana, mas as tardes vão ficando cada vez mais quentinhas.