Kauãn Berto entrega máquina de Ressonância Magnética em Cajamar

Neste domingo (06), o prefeito de Cajamar, Kauan Berto, anunciou oficialmente a chegada da primeira máquina de Ressonância Magnética da cidade. O equipamento, adquirido com recursos próprios da Prefeitura, representa um marco histórico para a saúde pública do município. O investimento ultrapassa os R$ 5 milhões e vai permitir a realização de mais de 600 exames por mês, diretamente no Complexo de Saúde de Cajamar.

“Essa é uma conquista que muda a realidade da nossa saúde. Durante anos, dependíamos do Governo do Estado para realizar esse tipo de exame, e muita gente aguardava há mais de dois anos. Agora, com esse equipamento de ponta, vamos zerar essa fila e garantir um atendimento muito mais rápido e humano para a população”, destacou o prefeito Kauan Berto, durante a entrega realizada ao lado do secretário de Saúde, Daniel Rossi.

O Complexo de Saúde, que antes era uma obra abandonada, hoje é referência em toda a região, graças aos investimentos realizados pela atual gestão. A máquina de ressonância magnética é um divisor de águas e posiciona Cajamar como um dos poucos municípios da região com estrutura própria para esse tipo de exame.