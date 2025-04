CIC oferece serviços de empregabilidade e atendimento da CHDU

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC), promove na segunda semana de abril três ações: dois processos seletivos e um plantão de atendimento da CDHU.

Nesta segunda-feira (07), das 09h às 11h, ocorre o Processo Seletivo da Rhadar Recursos Humanos, com 30 vagas para Auxiliar de Apoio Logístico. Já na quinta-feira (10), das 09h às 15h, acontece outro processo seletivo, desta vez com a Total Express, oferecendo 200 vagas para Auxiliar de Operações. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

Finalizando a semana, na sexta-feira (11), das 10h às 14h, será realizado o Plantão da CDHU para regularização de dívidas e contratos, emissão de boletos e quitações. O atendimento será exclusivo para convocados previamente por carta.