Mudança na Av. Dr. Odil Campos Saes traz mais fluidez e segurança

A partir deste domingo (06), a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), implanta uma nova configuração viária no cruzamento da Avenida Dr. Odil Campos Saes com a Rua das Pitangueiras. A mudança tem como objetivo ampliar a segurança e melhorar a fluidez do tráfego na região, reduzindo os conflitos veiculares e o tempo de espera nos semáforos.

A rotatória existente no local, com dimensões reduzidas para o alto volume de veículos que circulam diariamente pela região, passou por estudos técnicos que apontaram a necessidade de reconfiguração da circulação.

As caixas de acomodação que permitiam a conversão há tempos não comportam o volume de carros que circulam na região. Foi preciso retirar este movimento de retorno, sentido Av. Nove de Julho, criando uma alternativa de retorno, através de um contorno de quadra.

Com as alterações, será possível otimizar o fluxo, redistribuir os trajetos e aumentar a eficiência do sistema viário.

“Com essa intervenção, conseguimos reduzir significativamente os conflitos no cruzamento e promover uma circulação mais segura, tanto para motoristas quanto para pedestres. Também conseguimos ampliar em 47% a oferta de vagas de estacionamento no entorno, o que beneficia os comerciantes e usuários da região, além de aumentar significativamente a segurança da travessia”, destaca o gestor de Mobilidade e Transporte, José Carlos Sacramone.