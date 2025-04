'Tropa do randandan' se dá mal em operação da GM e PM

Várias motocicletas da 'tropa do randandan' foram apreendidas em diversas blitzes feitas pela Guarda Municipal e Polícia Militar, nesta sexta-feira (4), em Campo Limpo Paulista. De acordo com a Guarda, as motos estavam em desacordo com as leis de trânsito.

As operações contaram com participação do departamento municipal de trânsito e teve como objetivo recuperar motos roubadas e furtadas, além de tirar de circulação motocicletas em desacordo com as leis de trânsito.

Os veículos apreendidos estavam com escapamentos adulterados - causando barulho infernal e incômodo -, e faltavam itens de segurança, entre outros problemas.