SP gera 175 mil empregos formais nos dois primeiros meses do ano

O Estado de São Paulo gerou 175 mil novos empregos com carteira assinada em janeiro e fevereiro deste ano, 28% a mais do que no mesmo período de 2024. Com esse resultado, o estoque de empregos formais no Estado atingiu 14,5 milhões. Os dados são da Fundação Seade com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

“Os resultados positivos na geração de emprego mostram que estamos na direção certa, criando políticas públicas indutoras do trabalho e do desenvolvimento. São mais empresas se instalando aqui em nosso estado, abrindo mais vagas e oportunidades para os paulistas trabalharem com carteira assinada”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Só em fevereiro de 2025, foram criados 138 mil postos de trabalho no estado com variações positivas na agricultura (2,1%), na construção (1,4%), nos serviços (1,1%), na indústria (0,7%) e no comércio (0,5%).