Jundiaí e Várzea Paulista seguem em alerta de chuvas

A previsão do tempo para este fim de semana indica possibilidade de chuva no final do dia em Jundiaí e Várzea Paulista. O sábado (5) e o domingo (6) devem ter sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado durante o dia, com aumento da nebulosidade à noite.

Em Jundiaí, as temperaturas previstas são entre 16°C e 22°C no sábado, e de 15°C a 23°C no domingo. A Defesa Civil do município informa que mantém o estado de prontidão 24 horas por dia, com monitoramento em tempo real das condições climáticas.

Alertas já foram expedidos e, devido às chuvas desta semana, o Plano de Contingência “Operação Chuvas de Verão” — que terminaria em 31 de março — foi prorrogado até 15 de abril, seguindo orientação do Estado. O telefone de emergência é o 199.

Já em Várzea Paulista, os termômetros devem marcar entre 18°C e 26°C no sábado, e entre 15°C e 23°C no domingo. A Defesa Civil da cidade também ficará de plantão durante o fim de semana, com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nas ações. O contato com o serviço pode ser feito pelo número 199.