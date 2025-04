Obras do novo hospital seguem dentro do cronograma

As obras do novo hospital de Várzea Paulista avançam conforme o cronograma. Em uma visita técnica realizada na última sexta-feira (28), o gestor de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Renato Germano, destacou o progresso das intervenções no local.

Segundo Germano, a instalação do piso e do revestimento tem avançado bem, assim como a instalação da segunda casa de máquinas. Além disso, os chillers do sistema de ar-condicionado já foram instalados, garantindo a climatização adequada do hospital.

Funcionários trabalham na pintura e instalação de equipamentos

As equipes seguem trabalhando na instalação do sistema de ar-condicionado, pintura, parte elétrica e aplicação de massa corrida nas paredes. A parte inferior do prédio e os apartamentos também registram avanços na instalação dos revestimentos e pisos, tornando os espaços cada vez mais próximos da finalização dos acabamentos.