O porco-espinho

Havia um bosque onde moravam muitos porcos-espinhos. Um belo dia começou a nevar e o frio se tornou congelante, então, todos os animais correram e se abrigaram em uma pequena toca abandonada.

Todos os porcos-espinhos estavam tentando se encaixar e só faltava um do grupo para que todos estivessem salvos da neve e do frio. Ao chegar até a apertada toca, o último animalzinho viu todos os outros da sua espécie apertados e desconfortáveis devido aos espinhos que cada um deles possuía.

Bem, um dilema ficou em sua mente: ficar a salvo, mesmo que todo espetado com os espinhos dos seus companheiros ou ficar longe deles e manter o seu corpo intacto, porém, morto devido ao frio congelante e à neve?

Todos nós somos como esse porco-espinho. Estamos sempre rodeados de pessoas que são macias como a lã: acalentam, fazem bem, transmitem bem-estar e conforto. Mas também, somos rodeados de pessoas que, como se possuíssem espinhos pelo corpo, nos machucam e nos ferem tanto em palavras quanto em ações

.

A vida é como a neve e o frio. Há muitos problemas, muitos desafios, perdas e adversidades, etc. Mas a única opção é enfrentarmos com coragem os espinhos e sobrevivermos a esse mundo, apesar deles. Sempre haverá pessoas que tentarão nos prejudicar, mas o nosso objetivo é sobrevivermos a cada situação que estivermos passando, mesmo que saiamos espetados. O que importa é não deixarmos de enfrentar cada situação com medo de nos ferirmos.

Não há situação que dure por muito tempo, o sol voltará a brilhar e você poderá sair da toca. Precisamos enfrentar as dificuldades com confiança em dias melhores. Tudo é passageiro. Além disso, todos temos os nossos espinhos. Às vezes somos espetados e, às vezes, espetamos. Infelizmente, somos assim. A questão é nos policiarmos para deixarmos o outro com o mínimo de espinhos quanto estamos recebendo.

Então, você prefere ser um porco-espinho machucado, mas vivo e com o sol a brilhar e com ele a oportunidade de melhorar ou ser um porco-espinho morto pelo frio, pois, teve medo de ser machucado?

A escolha é sua.

Micéia Lima Izidoro é professora, psicopedagoga e pós-graduanda em neuropsicopedagogia clínica (miceialimaizidoro@gmail.com)