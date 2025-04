VISAM identifica morcego com raiva e orienta população

A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), vinculada à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), identificou mais um morcego positivo para a raiva em Jundiaí, a partir de demanda recebida da população pelo canal 156. É o quarto caso em 2025.

O animal da espécie Eptesicus furinalis, que se alimenta de insetos, foi localizado morto no quintal de uma residência no Jardim Pacaembu. Não houve contato do morcego com humanos ou animais domésticos.

A VISAM reforçou todas as medidas preconizadas pelo Programa Municipal de Vigilância da Raiva no bairro. Além dos moradores da localidade, foram orientados os responsáveis pelos estabelecimentos veterinários e as equipes da Unidade de Saúde do território.