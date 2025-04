GM fez mais de uma ação de combate a 'pancadão' por dia em março

No mês de março, a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) fez 36 operações de combate a "pancadões", mais de uma por dia. Os bairros que foram alvo do trabalho são o Jardim Fepasa, o Engordadouro e o São Camilo. Este trabalho vem sendo intensificado desde o início deste ano, a fim de evitar situações de perturbação do sossego. As operações acontecem em parceria com a Polícia Militar.

Para ações voltadas a som alto em residências, no entanto, a GM ainda pede que, em casos de denúncias do tipo, os denunciantes se identifiquem para registro formal dos casos, o que pode gerar animosidades e conflitos em algumas situações. Para denúncias junto à Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), não é preciso se identificar para reclamar de som alto de forma anônima. No entanto, se a denúncia for feita pelo telefone 190, é necessário informar o endereço completo do local onde está ocorrendo a perturbação.

Produtividade

Ainda em março, entre os dias 1º e 31, a GM fez, no total, 1170 atendimentos. Além do combate aos "pancadões", houve 30 capturas de foragidos da Justiça, seis veículos com queixas de furto e roubo apreendidos através do OCR (sistema de câmeras inteligentes da GMJ), 24 atendimentos à mulher vítima de violência doméstica e registro de 16 ocorrências de tráfico de drogas.