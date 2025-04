Guardiã Maria da Penha: botão do pânico ainda é pouco usado

Desde 2024, o Patrulha Guardiã Maria da Penha, programa da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) em convênio com o Ministério Público, conta com o Botão do Pânico, um aplicativo que permite às vítimas acionarem a GMJ com apenas um toque no celular. No entanto, o recurso ainda é pouco utilizado pelas vítimas de violência doméstica em acompanhamento.

Quando ativado, o alerta é imediatamente enviado ao Centro de Operações Táticas (COT) da GMJ pelo telefone 153, gerando uma tela com informações da vítima, sua localização e dados do agressor. Com isso, as viaturas recebem todos os detalhes necessários antes mesmo de chegar ao local, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente.

“O guarda chega ao local já ciente da situação da vítima e do agressor, o que é fundamental para uma abordagem mais segura e eficaz”, explica a subinspetora Adriana Camargo. Mesmo com essa ferramenta à disposição, no último mês apenas três alertas foram registrados pelo COT 153, demonstrando a importância do programa na prevenção e no acompanhamento contínuo das vítimas.

A patrulha