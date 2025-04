Próximo mutirão de castração do Debea acontece no Jundiaí-Mirim

Jundiaí fez recentemente mais um Mutirão de Castração e Microchipagem em sua sede, atendendo a 127 anismais. A próxima ação acontecerá no bairro Jundiaí-Mirim. Para tutores da região interessados, é necessário o cadastro prévio dos animais. Nos dias 14, 15 e 16 de abril acontece o agendamento da castração na Emeb Armanda Santina Polenti, no bairro Jundiaí-Mirim. Para o agendamento, os animais já devem estar cadastrados junto ao Debea. Já nos dias 26 e 27 de abril, acontece o mutirão de castração e microchipagem, também no mesmo bairro para os animais que foram agendados.

Para quem deseja inscrever seu pet, o cadastro pode ser feito pelo site do Departamento do Bem-Estar Animal (Debea), pelo aplicativo da prefeitura ou pelo telefone (11) 4589-9307. “O nosso objetivo é zerar a fila de espera e garantir que todos os animais cadastrados recebam o atendimento necessário”, diz o diretor do Debea, Rafael de Barros Mozeli.

Redução da fila e controle populacional

Na última edição do mutirão, um total de 127 animais foram castrados, sendo: