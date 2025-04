Jundiaí fortalece parceria com InvestSP para novos investimentos

A Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí esteve na sede da InvestSP, a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, com o objetivo de fortalecer a parceria com o Governo do Estado de São Paulo e atrair novas empresas e investidores para se instalarem na cidade.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para a ampliação das oportunidades econômicas de Jundiaí, aproveitando a expertise da InvestSP na promoção de investimentos, na melhoria do ambiente de negócios e no incentivo à inovação. A agência desempenha um papel fundamental na atração de empresas para o Estado, oferecendo assessoria gratuita em questões tributárias, ambientais e de infraestrutura, além de conectar investidores a oportunidades estratégicas.

O gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Humberto Cereser, destacou a importância da parceria para o crescimento do município. “Jundiaí tem uma localização privilegiada e uma infraestrutura consolidada. Nosso objetivo é mostrar para investidores nacionais e internacionais que a cidade é um ambiente propício para novos negócios, com suporte adequado e uma economia forte”, afirmou.