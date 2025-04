Acesso ao Pinheirinho e Parque das Colinas terá interdições

O fechamento ocorrerá sempre fora dos horários de pico, entre 9h e 17h. Durante a interdição, os motoristas que estão na rodovia Luciano Consoline (SP-063) terão como melhor opção de acesso à região permanecer na via e utilizar as saídas para as avenidas Antônio Nardi ou Comendador Francisco Bartolomeu.

O acesso à região dos bairros Pinheirinho e Parque das Colinas pela Perimetral de Itatiba (SPI 081/360) estará interditado entre esta sexta (4) e segunda-feira (7) para os motoristas que trafegam pela pista sentido Louveira. O bloqueio ocorre para serviços de recomposição do talude e é necessário para a movimentação de máquinas no local.

Os motoristas que desejarem mais informações podem entrar em contato com a Concessionária Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e funciona 24h. Para receber informações atualizadas sobre as condições de trânsito, o motorista também pode acessar o X (@rdasbandeiras) ou se cadastrar no Canal do WhatsApp. Para receber o link, basta encaminhar uma mensagem pelo aplicativo para o 0800-770-8070.