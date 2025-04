Vacinação contra gripe começa na segunda-feira em Jundiaí

Jundiaí inicia, na próxima segunda-feira (7), a vacinação contra Influenza (gripe). A cidade recebeu 9.200 doses da Secretaria Estadual da Saúde e, na primeira semana, serão vacinados os idosos com 60 anos ou mais, as gestantes e as puérperas.

A aplicação ocorrerá, de segunda a sexta-feira, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, preferencialmente no período da manhã.

CONFIRA OS ENDEREÇOS