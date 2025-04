Espaço Ecumênico é reaberto nesta quinta-feira (03)

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS), informa a reabertura do Espaço Ecumênico do Velório Municipal Adamastor Fernandes, localizado no centro da cidade. O espaço estava fechado desde a pandemia da COVID-19 e foi reaberto nesta quinta-feira (03), em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades e religiosos.

Situado no piso inferior do velório, ao lado da antiga lanchonete, o Espaço Ecumênico é um ambiente amplo e acolhedor, adornado por belos vitrais. Historicamente, tem sido utilizado para velórios de autoridades locais e como um local de acolhimento espiritual na pluralidade da fé. O espaço dispõe de bancos, proporcionando um ambiente de reflexão e conforto para os visitantes. “Esse é um espaço onde proclamamos a palavra de Deus para confortar os corações daqueles que se despedem de seus entes queridos,” destacou padre Adriano.

Fechado temporariamente em 2020, o local foi utilizado para outras finalidades ao longo dos últimos anos. Reconhecendo sua importância para a comunidade, a atual gestão priorizou sua revitalização, garantindo uma limpeza completa e devolvendo ao espaço sua dignidade e propósito originais.