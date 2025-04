Fundo Social participa de evento de conscientização do autismo

A presidente do Funss também reforçou o convite para o 2º Encontro do Clube de Mães Atípicas, que será realizado no dia 10 de abril, às 18h, no pavilhão 1 do Parque da Uva. “Durante o encontro, teremos um bate-papo importante sobre orientação parental, com a participação ativa do público presente. Vale lembrar que as crianças são bem-vindas nesse encontro”, ressaltou.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio de formulário online. O evento é voltado para pais, mães, avós e cuidadores de pessoas atípicas.