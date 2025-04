CIESP reúne secretários de Desenvolvimento Econômico da região

O CIESP Jundiaí promoveu na última quarta-feira (02) um encontro que reuniu os secretários de Desenvolvimento Econômico dos 11 municípios que compõem a regional: Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo.

O evento, que foi coordenado pelo diretor titular do CIESP Jundiaí, Marcelo Cereser, acompanhado do conselheiro Manoel Flores e do vice-diretor do CIESP Jundiaí, Frank Chen, teve como destaque a apresentação do Mapa do Emprego Industrial, uma ferramenta inovadora e gratuita desenvolvida pelo SENAI SP. Participaram ainda os diretores Marcelo Souza (Meio Ambiente), representante local de Cabreúva; Gilson Pichioli (Infraestrutura Logística); Dorival Cassani, representante local de Várzea Paulista; Amadeu Crodelino, representante local de Campo Limpo Paulista; e Wadi Georges Nussallah, representante local de Vinhedo.

Durante a apresentação, representantes do SENAI-SP explicaram como o Mapa do Emprego Industrial permite a antecipação das necessidades da indústria local. “Utilizamos dados da própria instituição, da RAIS e do Caged, órgãos oficiais, para mapear as movimentações do mercado de trabalho. Essa ferramenta é essencial para que os gestores possam tomar decisões informadas quanto ao planejamento e à oferta de serviços educacionais para formação de mão de obra”, afirmou o coordenador de Relacionamento com a Indústria do SENAI Jundiaí, Marcelo Gusellotto, se colocando à disposição para apresentar a ferramenta para os municípios. “Juntos, podemos identificar e compreender os problemas e estruturar as soluções por meio de políticas públicas”, completou.