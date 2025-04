Encontro de Gastronomia e Hotelaria fortalece setor em Jundiaí

Coordenado por Laudo Motta, o Núcleo é uma associação que representa restaurantes, bares, hotéis, lanchonetes e similares da região. Existe há mais de 12 anos, está em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) há quase sete anos. "Nosso objetivo é unir esforços para reduzir custos, compartilhar informações e fomentar a capacitação do setor", afirma.

A programação do evento inclui palestras, apresentação de produtos inovadores, soluções tecnológicas e oportunidades de financiamento. Entre os destaques está a presença do Desenvolve São Paulo, que apresentará linhas de crédito voltadas especialmente para mulheres empreendedoras. Além disso, Senac e Sebrae oferecerão capacitações para empreendedores do setor.

"A ideia dos encontros é aproximar os empresários do setor dos fornecedores e parceiros estratégicos, criando uma rede de apoio para impulsionar os negócios. Nosso foco é incentivar o consumo local e garantir que os empreendedores tenham acesso a informações e ferramentas para crescer de forma sustentável. Além disso, buscamos sempre oferecer capacitação e oportunidades que fortaleçam o setor de alimentação fora do lar na região", explica o coordenador.