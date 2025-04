Jundiaí terá 3ª edição de piquenique para famílias atípicas

No sábado (5), o Parque da Cidade de Jundiaí vai receber a terceira edição do piquenique pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi celebrado na quarta-feira (2). Para o evento, são bem-vindas crianças com TEA, famílias atípicas e também profissionais da área.

O piquenique vai acontecer no parque das 9h às 13h e cada um pode levar seus comes e bebes. O encontro será no palco do parquinho de madeira. Aline Santos, mãe do Davi Santos, que é autista, é uma das organizadora do evento e diz que "todos são bem-vindos para celebrar essa data tão importante", a fim de que haja empatia, respeito e inclusão.

Além do piquenique e brincadeiras, uma programação completa aguarda os participantes.