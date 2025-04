Segunda fase do mutirão de reordenamento de cabos é concluída

A segunda fase do mutirão de reordenamento de cabos de telefonia em Jundiaí foi concluída. A Prefeitura através do Departamento de Iluminação Pública realizou um trabalho de fiscalização visual dos cabos, garantindo que as empresas responsáveis cumpriram as normas estabelecidas. Já a CPFL-Piratininga, concessionária de energia ficou encarregada da fiscalização técnica, assegurando que as mudanças atendem aos padrões de segurança e organização.

A iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, coordenada pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp) em parceria com as operadoras de telecomunicações, tem como objetivo organizar a fiação aérea da cidade, garantindo mais segurança para a população e melhorando a estética urbana.

“O mutirão é um trabalho contínuo que exige a colaboração das empresas de telefonia e energia. Estamos avançando com a organização da fiação aérea para proporcionar um ambiente urbano mais seguro e agradável para todos”, explicou o gestor da Ugisp, Marcos Galdino.

Ações realizadas e terceira fase