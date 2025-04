Visitantes da feira da Vila Hortolândia recebem orientação

O feirante Vanderlei Teodoro ficou atento às orientações, mesmo sabendo os cuidados que tem que ter e fazendo a sua parte. “Esse alerta é sempre bom. A maioria das pessoas ignora, mas tem muitas pessoas pegando. Eu já tive e sei o quanto é ruim”, acrescentou.

Cenário

De acordo com o último Boletim de Arboviroses, Jundiaí registra 1.897 casos de dengue, com uma morte. Desde janeiro, em todas as regiões da cidade, os trabalhos estão intensificados para o combate e controle da doença. Além das ações de vistoria nos imóveis para a verificação de possíveis criadouros do mosquito e orientação, foram ampliadas as iniciativas de educação em saúde, o trabalho de vigilância epidemiológica dos casos suspeitos, as campanhas na mídia e os mutirões de limpeza nas ruas e áreas verdes para a retirada de lixo e inservíveis descartados irregularmente.

Rede de Atendimento

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) orienta que pessoas de todas as idades com febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, manchas na pele, dor nos olhos, fraqueza e vômito, devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de seu bairro. O atendimento é de segunda a sexta-feira. A admissão para os procedimentos, que seguem o protocolo do Ministério da Saúde, é realizada até uma hora antes do fechamento dos serviços.