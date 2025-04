Itupeva teve maior volume de chuva do estado nas últimas 12h

A partir desta quinta-feira (3), a Defesa Civil do Estado de São Paulo vai montar o gabinete de crise para fornecer pronta resposta à população em caso de emergências provocadas pelas chuvas. A ação está prevista até domingo (6). Entre os municípios monitorados no estado, Itupeva registrou o maior volume de águas até esta manhã.

Na quarta (2), o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu um alerta para chuvas de forte intensidade entre quinta-feira e sábado (5). A formação e atuação de uma frente fria favorecerá a ocorrência de temporais na Faixa Leste do estado, atingindo principalmente as regiões do Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e para as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva.

Nas últimas 12 horas, os maiores volumes de chuva no estado foram registrados em municípios do interior e da Grande São Paulo, com destaque para Itupeva, que acumulou 71 mm até as 6h45 desta quarta-feira, segundo dados do Cemaden e do Inmet. Também apresentaram altos índices pluviométricos Guararema (52 mm), Tietê (50 mm), Santa Isabel (42 mm) e Francisco Morato (39 mm).

Gabinete de crise