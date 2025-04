Inteligência Artificial tem fascinado o mundo. Ela escreve textos, responde dúvidas, cria imagens, simula vozes, organiza informações, detecta padrões e automatiza processos. Tudo isso em uma velocidade que impressiona e, muitas vezes, até assusta. É deslumbrante ver o que a tecnologia é capaz de fazer. Mas junto com esse fascínio, vem também um sentimento comum, ainda que pouco falado: a insegurança.

E essa insegurança é natural. Quando vemos uma ferramenta fazendo tarefas que antes exigiam esforço, tempo ou experiência, é impossível não se perguntar: será que vou ser substituído? Será que vou conseguir acompanhar? Posso confiar em tudo que vejo, agora que um vídeo pode ser gerado por inteligência artificial sem que seja real? A tecnologia avança e, com ela, surgem dúvidas legítimas.

Essa sensação está em toda parte. Profissionais se perguntam como manter a relevância. Empresas tentam entender por onde começar. Escolas debatem o que é uso legítimo ou trapaça. E no dia a dia, muita gente se sente perdida. O desconforto é o mesmo que já apareceu em outros momentos da história, como quando chegaram a eletricidade, a internet ou os smartphones. A diferença agora é o ritmo. Com a IA, tudo muda muito rápido.

Então como lidar com isso? A resposta está no conhecimento. Não adianta fechar os olhos ou torcer para que a IA não avance. Ela já está em todos os setores e vai continuar se espalhando. O que muda tudo é o quanto cada pessoa entende sobre o que está usando. Quanto mais clareza e domínio, menos medo. E mais controle sobre como aproveitar o melhor que a tecnologia pode oferecer.

Conhecer e dominar a aplicação da IA não vai impedir as mudanças. Elas virão. Mas quem estiver preparado, quem souber usar com consciência, vai atravessar essas transformações com mais segurança, mais oportunidades e mais protagonismo.

A insegurança da IA existe, mas não precisa ser um bloqueio. Pode ser o gatilho para aprender, explorar e crescer. No fim das contas, não se trata de impedir a mudança, e sim de estar pronto para ela. E quem escolhe entender, escolhe liderar.

Elton Monteiro é empreendedor, mentor, investidor e especialista em IA