‘Escola da Gente’ é apresentado para educadores da rede

O prefeito Gustavo Martinelli apresentou aos educadores da rede o programa municipal “Escola da Gente”, que irá contemplar as políticas públicas de Educação do Município. Acompanhado do vice-prefeito, Ricardo Benassi, e da gestora de Educação, Priscila Costa, Gustavo compartilhou, nesta quarta-feira (02), os detalhes do novo programa, que integra as entregas da Prefeitura pelos 100 primeiros dias da nova gestão. O encontro foi realizado no Teatro Polytheama.

“O ‘Escola da Gente’ reúne as prioridades da Prefeitura em levar a Educação no Município para outro patamar, partindo do nosso compromisso com Jundiaí e da premissa de um modelo que integre cuidado, consciência das relações e metas pedagógicas. Adaptando as estratégias às necessidades individuais, trata-se de um modelo em construção conjunta que irá unir Educação Ambiental, Inclusão e Equidade, Transparência e Participação, tudo isso como um grande investimento no futuro de cidadãos mais conscientes num mundo mais justo e sustentável”, comentou Martinelli.

A abertura ficou por conta da Cia. Jovem de Dança, corpo artístico municipal ligado à Unidade de Gestão de Cultura, e que conquistou do público minutos de aplauso pela apresentação de “Aquilo que guardo”, coreografia que mergulha no universo poético da cantora Elis Regina.