Covid-19: aplicação das doses tem novo cronograma

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) informa que a aplicação da vacina contra a Covid-19, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas de 5 a 11 anos e população a partir de 12 anos, tem um novo cronograma. A escala está disponível no site da Prefeitura. A atualização dos pontos de vacinação será diária.

Assim que o município receber um novo lote do imunizante da Secretaria de Estado da Saúde, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família voltam a ofertar as doses.